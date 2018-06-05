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| | В Волгограде студентки на заборе рисуют футболистов

В Волгограде студентки на заборе рисуют футболистов

Сегодня, 18:27

Перед ЧМ-2018 во многих городах России появляются изображения мировых звезд футбола. Например, в Самаре на стенах домов появились портреты Льва Яшина и Диего Марадоны.

 

В Волгограде студентки решили нарисовать на бетонном заборе портреты восьми мировых футболистов из восьми сборных разных стран. Девушки-художницы выбрали тех спортсменов, команды которых будут играть в Волгограде. Отметим, что городские власти не стали запрещать такой инициативе. Студентки очень стараются, но результат работ не всегда получается так, как было запланировано.

Сообщается, что через несколько дней жители города смогут увидеть на улицах Харри Эдварда Кейна, Мохаммеда Салаха, Эвертона Гилфи Сигурдссона и других.


Анна Котова
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