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| | Глава АТОР рассказала о спросе на отдых в Крыму

Глава АТОР рассказала о спросе на отдых в Крыму

Сегодня, 17:29

Майя Ломидзе проинформировала, что прироста туристов на полуостров нет, но его и не ожидали. Ранее количество рейсов в Крым сократилось, а стоимость билетов выросла.

 

Майя Ломидзе, являющаяся главой Ассоциации туристических операторов России, проинформировала, что количество отдыхающих в Крыму не увеличится по сравнению с показателями 2017 года. По ее словам, никто и не ожидал туристического прироста в 2018 году.

Даже несмотря на то, что авиабилеты на полуостров подорожали, туристический поток останется на прежних показателях, сообщает Ломидзе. Это возможно благодаря тому, что теперь в распоряжении туристов есть Крымский мост, с помощью которого многие туристы смогут приехать в Крым своим ходом.

Из-за открытия Крымского моста стоимость авиаперелетов из Симферополя выросла в 1,5-2 раза, что связано с возвратом финансовых вложений, потраченных на возведение инфраструктурного объекта. В то же время, количество планируемых воздушных перелетов в Крым снизилось более чем на 22%.


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