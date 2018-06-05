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| | Космонавт Антон Шкаплеров рад, что Крымский мост открыли раньше срока

Космонавт Антон Шкаплеров рад, что Крымский мост открыли раньше срока

Сегодня, 17:29

Астронавт поведал, что фотографировал мост и во время стройки, и в последующее время, а последний снимок сделан, когда машины уже ездили по мосту туда-сюда.

 

Житель Севастополя космонавт Антон Шкаплеров рад, что Крымский мост, в основном автомобильную часть, открыли раньше положенного срока. В разговоре с журналистами астронавт заявил, что во время нахождения в космосе он делал снимки керченского моста и обрадовался, что открытие строения произошло на несколько месяцев раньше, чем планировалось. В завершение своей послеполетной пресс-конференции Шкаплеров пригласил всех россиян побывать в его любимом и родном крае.

Напоминаем, что 3 июня на Землю с МСК вернулись россиянин Антон Шкаплеров, космонавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. После того, как «Союз Мс-07» отсоединился от МКС, к работе приступила длительная экспедиция МКС-56, в которую вошли три космонавта из США и России. Они будут работать над экспериментами, пока 8 июня не прилетит еще один экипаж, после чего все участники экспедиции приступят к работе в полном составе.


Анна Котова
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