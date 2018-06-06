Власти Москвы рассказали о сроке сноса Ховринской больницы

Проект демонтажа сооружения уже готов, ранее он прошел экспертизу. Работа начнется в летний период года.

Снос Ховринской клиники в Москве начнется в течение ближайших двух месяцев. Как утверждает помощник мэра столицы по строительству Марат Хуснуллин, до завершения нынешнего года власти закончат проектно-сметную документацию и приступят к постройке нового здания.

Ховринская клиника находится в северной части Москвы, она на сегодня числится одним из самых больших объектов недостроя. Процесс ее строительства стартовал в 1980 году. Спустя время работа приостановили по причине просадки земли, а в 1992 году строительство закончилось окончательно. На ее месте построят недвижимость в рамках реновации.

Компания, которая займется сносом Ховринской больницы определит конкурс. На протяжении двух лет власти надеются соорудить новый жилой комплекс площадью 340 тысяч квадратных метров.

Никита Готский