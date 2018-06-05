Голубь-зацепер прокатился на багажнике машины в Таганроге

В Сети пользователи обсуждают смелого голубя-экстремала, которому удалось кататься по Таганрогу, прицепившись лапками к багажнику белой иномарки. Часть юзеров заподозрили птицу в сговоре с водителем.

Автомобилисты на дорогах Таганрога, который расположен в Ростове-на-Дону, стали очевидцами странного и уникального зрелища. Дело в том, что с виду самый обычный голубь прицепился лапками к багажнику белой иномарки и таким образом разъезжал по улицам города. В Сети информация о данном инциденте вызвала немало обсуждений, но в основном шутливого характера – кто-то называет птицу слишком ленивой из-за нежелания пользоваться крыльями, кто-то говорит, что голубь просто устал, а быть в другой части города нужно срочно. Есть и те, кто узнал голубя – раньше именно он переходил дорогу пешком по «зебре».

Зимой жители Ростова-на-Дону стали свидетелями пугающей картины – велосипедист прицепился к кузову КамАЗа. В любой момент зацепер мог оказаться под колесами грузовой машины или соседних автомобилей. В настоящий момент о судьбе ничего не известно.