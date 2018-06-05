Меган Маркл рассказала об особенном подарке для своей будущей дочери

Меган Маркл уже имеет подарок, который запланировала для будущего королевского ребенка. По словам герцогини Сассекской, это предмет она купила для себя, но подарит его своей будущей дочери.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились всего несколько недель назад, однако многие поклонники уже с нетерпением ожидают появления у пары королевского наследника. Стоит отметить, что герцогиня Сассекская также задумывается о детях и охотно рассказывает, что при рождении подарит своей будущей дочери. По словам Маркл, она подарит своей новорожденной принцессе часы Cartier Tank Fran?aise стоимостью 5500 долларов, которые она приобрела во время съемок третьего сезона сериала «Форс-мажоры».

«Когда я узнал, что меня выбрали для съемок третьего сезона сериала, я чувствовала себя очень счастливой и купила себе часы Cartier, на который сделала личную гравировку. В один прекрасный день я собираюсь отдать их моей дочери», - рассказала Меган Маркл.

Светлана Славянская