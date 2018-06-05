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| | За неумение правильно есть шоколад мужчину возненавидели в Сети

За неумение правильно есть шоколад мужчину возненавидели в Сети

Сегодня, 15:29

В Twitter журналистка высмеяла своего парня, который впервые пробовал шоколадку Kit Kat. Шутники в Интернете начали массово иронизировать над молодым человеком.

 

Недавно журналистка опубликовала в своем Twitter аккаунте фото своего молодого человека, который, вместо разламывания шоколадки Kit Kat на дольки, просто откусил часть ее, как обычный батончик. Девушка в шутливой форме ужаснулась тому, что сделал парень. Фото быстро начало быстро обретать вирусный характер в соцсети, из-за чего на сегодняшний день оно имеет более 30 тыс. «лайков».

Пользователи Twitter начали на разный лад шутить относительно того, что парень ест шоколад совершенно неправильно. Многие посоветовали журналистке расстаться с молодым человеком. Также мужчину начали сравнивать с персонажем сериала, который ел Snickers, используя нож и вилку. Однако нашлись и те, кто положительно оценил парня из-за того, что хоть кто-то признался, что на самом деле ест Kit Kat таким варварским способом.


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