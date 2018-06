За неумение правильно есть шоколад мужчину возненавидели в Сети

В Twitter журналистка высмеяла своего парня, который впервые пробовал шоколадку Kit Kat. Шутники в Интернете начали массово иронизировать над молодым человеком.

Недавно журналистка опубликовала в своем Twitter аккаунте фото своего молодого человека, который, вместо разламывания шоколадки Kit Kat на дольки, просто откусил часть ее, как обычный батончик. Девушка в шутливой форме ужаснулась тому, что сделал парень. Фото быстро начало быстро обретать вирусный характер в соцсети, из-за чего на сегодняшний день оно имеет более 30 тыс. «лайков».

“I don’t think I’ve ever had a Kit Kat before,” my boyfriend remarks before doing THIS pic.twitter.com/UQbuD3Etpg