Архитекторы заметили критическое смещение мостовых шарниров, которые вскоре могут не выдержать колоссальную нагрузку.

Специалисты обследовали состояние моста в Киеве, пролегающего через реку Днепр, предсказав его скорое обрушение. По мнению Архитектора Георгия Росновского, который ранее выступал в качестве соавтора при возведении данного проекта, мост через Днепр может полностью обрушиться в любой момент. Росновский пояснил, что мост возводили с тем учётом, что он проведёт в полной эксплуатации не менее 100 лет, однако, после его постройки в 1965 году уже через 30 лет начали проявляться разнообразные трещины и проблемы с арматурой. В данный момент шарниры на мосту опустились вниз на 23 сантиметра, при этом в нормальном состоянии они не должны смещаться более чем на три сантиметра вниз.

Архитектор подчеркнул, что при малейших признаках разрушения мост падёт, как кости домино, одна секция за другой. Специалисты объяснил, что даже после запрета на въезд тяжёлого транспорта мост всё ещё остаётся в неудовлетворительном состоянии, с которым необходимо что-то делать киевским властям.

Александр Вест