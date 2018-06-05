За священную книгу мусульман жители Башкортостана принимали УК РСФСР 1926 года. Они передавали книгу из поколения в поколение и клали под голову неспокойным младенцам, пока одна из владельцев не открыла правду.

В пресс-службе МВД Башкортостана проинформировали о курьезном случае, произошедшем в республике. В Уфе семья долгие годы вместо Корана молилась на Уголовный кодекс. Книгу передавали из поколения в поколение и пользовались, бережно обернув в ткань, пока одна из владельцев Рафия Зинатуллина не решила развернуть предполагаемый Коран и не посмотреть на последнюю страницу. Там женщина увидела, что книга на самом деле не имеет никакого отношения к мусульманству, а является УК РСФСР 1926 года, выпущенном на арабском языке. Рафия Зинатуллина рассказала, что книгу использовали для «успокоения» младенце, и клали им под головы. Примечательно, что брат и сын женщины пошли работать в МВД.

На данный момент семья передала УК РСФСР 1926 года в дар МВД Башкортостана.

Виктория Озерова