Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Медики из США заявили, что зеленый чай предотвращает появление инфаркта Запущена интерактивная фотовыставка об отечественном футболе ЕС прокомментировал возобновление ядерной программы Ирана Мать 10-летнего мальчика обвинила семиклассника в насилии к ее сыну Беременная Лера Кудрявцева без живота шокировала поклонников За балет «Нуреев» Кирилл Серебренников получил премию «Бенуа де ла данс» Профессиональный рестлер застрелил жену, а затем себя "Учит меня русскому языку" : Порошенко своими знаниями довел до слез Симоньян В США школьница взяла на выпускной картонную фигуру Дэнни Де Вито Вайнштейн не признает свою вину в деле про изнасилования В Госдуме назвали варианты увеличения пенсионного возраста Британский бренд Lotus возглавил китаец
| | В Уфе семья долгие годы вместо Корана молилась на Уголовный кодекс

В Уфе семья долгие годы вместо Корана молилась на Уголовный кодекс

Сегодня, 21:40

За священную книгу мусульман жители Башкортостана принимали УК РСФСР 1926 года. Они передавали книгу из поколения в поколение и клали под голову неспокойным младенцам, пока одна из владельцев не открыла правду.

 

В пресс-службе МВД Башкортостана проинформировали о курьезном случае, произошедшем в республике. В Уфе семья долгие годы вместо Корана молилась на Уголовный кодекс. Книгу передавали из поколения в поколение и пользовались, бережно обернув в ткань, пока одна из владельцев Рафия Зинатуллина не решила развернуть предполагаемый Коран и не посмотреть на последнюю страницу. Там женщина увидела, что книга на самом деле не имеет никакого отношения к мусульманству, а является УК РСФСР 1926 года, выпущенном на арабском языке. Рафия Зинатуллина рассказала, что книгу использовали для «успокоения» младенце, и клали им под головы. Примечательно, что брат и сын женщины пошли работать в МВД.

На данный момент семья передала УК РСФСР 1926 года в дар МВД Башкортостана.


Виктория Озерова
Новости по теме
Путана с 12-летним стажем написала книгу о тонкостях профессии и секретах успеха
Путана с 12-летним стажем написала книгу о тонкостях профессии и секретах успеха

Путана Гвинет Монтенегро из Австралии с 12-летним стажем написала книгу о тонкостях своей профессии и секретах успеха в ней. Женщина решила поделиться с

Анастасия Волочкова напишет книгу о себе
Анастасия Волочкова напишет книгу о себе

Анастасия Волочкова ранее уже писала книгу под названием «История русской балерины». Теперь решила проложить эту традицию и напишет совершенно новую книгу о

Том Хэнкс опубликует книгу рассказов о пишущих машинках
Том Хэнкс опубликует книгу рассказов о пишущих машинках

Оскароносный актер Том Хэнкс опубликует книгу, которая посвящена его коллекции пишущих машинок.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости