Родившихся в "Ростов-Арене" щенков раздают новым хозяевам

Собак раздают всем, кто способен их содержать. Пристраивают маленьких животных местные волонтеры.

На стадионе «Ростов-Арена» родились девять щенков, которым в данный момент разыскивают владельцев. Активисты Сообщают, что щенки появились на свет сразу по окончанию сооружения стадиона и вместе с матерью проживали на одной из лестниц. Шестеро уже отправились к новым хозяевам, двое пока остаются не при делах. Другого щенка волонтеры пока не могут поймать, так как он постоянно прячется при появлении людей, но общественники не теряют надежды выловить его и отдать в добрые руки.

Все щенки здоровы, но беспородные. Не ставят на улице и мать-собаку. Ее также поймают и передадут людям.

Никита Готский