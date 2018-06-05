Школьнице пришлось снять нижнее бельё, чтобы попасть на ЕГЭ в Татарстане

Мать выпускницы выступила с резкой критикой в адрес организаторов экзаменационного процесса, которые довели её дочь до слёз.

В Республике Татарстан в Нижнекамске школьнице пришлось снять нижнее бельё, чтобы попасть на ЕГЭ. Обеспокоенная мать выпускницы разместила в соцсетях публикацию о том, что её дочь заставили снять бюстгальтер перед прохождением проверки с задействованием металлодетектора. заметим нижнекамские чиновники уверяют, что снять лифчик девушка решилась добровольно и её никто не заставлял. Однако, разгневанная мать школьницы имеет противоположную точку зрения, сетуя на то, что в последнее время правила сдачи ЕГЭ итак напрягают нервы учеников до предела, а подобные нововведения и вовсе выводят учащихся из состояния равновесия.

Представители регионального управления образования заявили о том, что снять лифчик девушке пришлось из-за того, что на его металлические детали постоянно реагировали сенсоры металлодетектора, а без его прохождения допуск к ЕГЭ невозможен.

Александр Вест