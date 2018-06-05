Мужчина из 6491 года прошел тест на полиграфе

Молодой человек рассказал, что большую опасность несет вулкан Йеллоустоуна, который взорвется и парализует США на несколько лет из-за большого количества пепла и золы в атмосфере.

Еще зимой на сервисе YouTube появился ролик, на котором мужчина, назвавшийся Джеймсом Оливером, говорил, что он прибыл из 6491 года. Отметим, что мужчина прошел тест на полиграфе. Видео получило название «Пришелец из будущего». Также мужчина сообщил, что прибыл с планеты, находящейся за Солнечной системы, но каких-то конкретных данных о планете он не сказал. Помимо этого, путешественник во времени не стал распространяться на счет устройства, с помощью которого попал на Землю, а также когда за ним прибудут его коллеги.

Многие пользователи назвали запись не настоящей. Скорее всего, поэтому в мае появилось видео, на котором Оливер отвечает на вопросы редактора одного из каналов. В этот момент мужчина заявил, что подключен к полиграфу. Оказалось, что на все вопросы «пришелец» отвечал только правду. Точнее мужчина верит в то, о чем говорит.

Анна Котова