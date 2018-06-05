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| | Тополя-«трансгендеры» травят жителей Москвы

Тополя-«трансгендеры» травят жителей Москвы

Сегодня, 12:00

Тополиный пух атаковал столицу. Люди, которые страдают аллергией, просто не могут дышать из-за огромного количества ядовитых пушинок.

 

Тополя-«трансгендеры» травят жителей Москвы. Столица погрузла в тополином снеге. Горожане отмахиваются от хлопьев и липнущих сережек деревьев, как от назойливых мух. Многих москвичей мучает аллергия.

Тополя проросли многовековыми кронами в городах страны в послевоенные годы. Тогда подобные деревья сажали везде, так как тополя насыщают пространство кислородом в несколько раз больше, чем все другие деревья, а также неприхотливы и довольно быстро растут. Чтобы избежать разрастания, дендрологи высаживали только тополя «мужского пола». Но деревья мутировали и выросли до невероятных размеров, а когда их решили подрезать, тополя просто «сменили пол» и каждый год «мстят» назойливым и ядовитым пухом. Их летучие пушинки из канцерогенов и пыльцы травят все вокруг и вызывают новые формы аллергии.

В прошлом году тополя начали цвести в конце июня. В этом году лиственные «вспылили» раньше в связи с теплым маем.


Мирослава Донцова
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