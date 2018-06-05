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| | Загадочное природное явление: У побережья Охотского моря вода стала желтого цвета

Загадочное природное явление: У побережья Охотского моря вода стала желтого цвета

Сегодня, 10:00

Недавно аналогичное происшествие случилось в Калининградской области. Воды Балтийского моря окрасились в желтый цвет из-за цветения сосен.

 

4 июня жители сел Советское и Фирсово наблюдали загадочное природное явление: у побережья Охотского моря вода стала желтого цвета. На днях аналогичный инцидент произошел в Калининградской области в парке «Куршская коса». Там воды Балтийского моря также стали желтого цвета. Сотрудники парка говорят, что это связано с цветением сосен: пыльца с помощью ветра попадает в воду, которая потом меняет цвет.

Однако пока никто не может объяснить, что именно стало причиной смены цвета воды в Охотском море. Одна из жительниц говорит, что рядом с прибрежной зоной не так много деревьев, в основном ближе к Камышовому хребту. Дело в том, что на протяжении трех дней ветер был с другой стороны, и море было очень спокойным. Местная жительница предположили, может это связано с Камчаткой.


Анна Котова
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