Жители Воронежа заметили странные следы на полях

Версия с инопланетным происхождением отметин не обрела популярности в силу их характерного узора.

В соцсети популярность набирает фотография, на которой житель Воронежа запечатлел на опытном поле довольно странные следы. По словам воронежца, опубликовавшего снимок в одном из публичных сообществ города в социальной сети, он случайно заметил отметины прямо на поле, где не должны проезжать автомобили. В комментариях многие пользователи завили, что по полю точно проехал автомобилист, однако, его истинные мотивы остались загадкой.

Некоторые пользователи предположили, что незадачливый водитель попросту потерялся и в ночное время суток выехал прямо на поле. Другие же заявили, что данные следы могли остаться, когда некий автолюбитель захотел срезать путь из-за спешки и поехал прямо по пшенице. Также в комментариях возникала дискуссия о возможности произошедшей погони, однако, в виду отсутствия следов от второго автомобиля подобные споры сразу прекратились.

Александр Вест