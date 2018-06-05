400 бездомных офицеров из ЖК Центральный застройщика «Славянское Подворье Л» надеются только на президента Путина

Обращение к президенту – это крайние меры, на которые вынуждены идти дольщики Жилищного комплекса «Центральный» в Лыткарино Московской области (глава города Лыткарино Евгений Серёгин). Военные привыкли к трудностям и тяготам службы, но подобное терпеть больше выше их сил. Большая часть дольщиков – 400 человек, являются действующими военнослужащими и приобрели жилье от застройщика ООО «Славянское Подворье Л» по военной ипотеке.

На сайте застройщика указано, что «Славянское Подворье Л» (генеральный директор Лаврентий Авоян) работает в сфере недвижимости более 20 лет. Застройщик сам себя называет «социально ответственной» компанией, для которой главное – «социальные приоритеты» и реализация целевых программ, в том числе по сносу ветхого жилья. Девелопер планирует поддержке Правительства Московской области возвести около 250 тыс. кв. метров жилья и здание администрации Лыткарино. При этом офицеры и их семьи продолжают ждать жилья от «социально ответственного» застройщика. В документах указано, что жилищный комплекс должен быть сдан в эксплуатацию в феврале 2014 года. До сих пор люди своих квартир не увидели. И опасаются, что не увидят и дальше – они обращались с коллективными письмами во все инстанции, начиная от главы Лыткарино и заканчивая Министерством обороны, однако по сей день офицеры российской армии остаются бездомными. ЖК «Центральный» не является проблемным официально – каждый раз сроки сдачи домов переносится, и периодически строители на стройке появляются. В очередной раз о переносе сроков дольщики узнали из информации на официальном сайте застройщика – им обещают сдать жилье в июле 2018 года. Однако успеть к этой дате установить отопление, двери, лифты, пожарные лестницы, системы дымоудаления и завершить отделку застройщик не сможет. Дольщики уверены – им опять перенесут сдачу дома либо предложат забрать квартиры «как есть», с недоделками. Уставшие от ожидания люди надеются, что Владимир Путин поручит взять эту ситуацию под контроль соответствующим ведомствам.



