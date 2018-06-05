400 бездомных офицеров из ЖК Центральный застройщика «Славянское Подворье Л» надеются только на президента Путина

Обращение к президенту – это крайние меры, на которые вынуждены идти дольщики Жилищного комплекса «Центральный» в Лыткарино Московской области (глава города Лыткарино Евгений Серёгин). Военные привыкли к трудностям и тяготам службы, но подобное терпеть больше выше их сил. Большая часть дольщиков – 400 человек, являются действующими военнослужащими и приобрели жилье от застройщика ООО «Славянское Подворье Л» по военной ипотеке.
На сайте застройщика указано, что «Славянское Подворье Л» (генеральный директор Лаврентий Авоян) работает в сфере недвижимости более 20 лет. Застройщик сам себя называет «социально ответственной» компанией, для которой главное – «социальные приоритеты» и реализация целевых программ, в том числе по сносу ветхого жилья. Девелопер планирует поддержке Правительства Московской области возвести около 250 тыс. кв. метров жилья и здание администрации Лыткарино. При этом офицеры и их семьи продолжают ждать жилья от «социально ответственного» застройщика. В документах указано, что жилищный комплекс должен быть сдан в эксплуатацию в феврале 2014 года. До сих пор люди своих квартир не увидели. И опасаются, что не увидят и дальше – они обращались с коллективными письмами во все инстанции, начиная от главы Лыткарино и заканчивая Министерством обороны, однако по сей день офицеры российской армии остаются бездомными. ЖК «Центральный» не является проблемным официально – каждый раз сроки сдачи домов переносится, и периодически строители на стройке появляются. В очередной раз о переносе сроков дольщики узнали из информации на официальном сайте застройщика – им обещают сдать жилье в июле 2018 года. Однако успеть к этой дате установить отопление, двери, лифты, пожарные лестницы, системы дымоудаления и завершить отделку застройщик не сможет. Дольщики уверены – им опять перенесут сдачу дома либо предложат забрать квартиры «как есть», с недоделками. Уставшие от ожидания люди надеются, что Владимир Путин поручит взять эту ситуацию под контроль соответствующим ведомствам.
400 бездомных офицеров из ЖК Центральный застройщика «Славянское Подворье Л» надеются только на президента ПутинаСегодня, 13:54
Обращение к президенту – это крайние меры, на которые вынуждены идти дольщики Жилищного комплекса «Центральный» в Лыткарино Московской области (глава города Лыткарино Евгений Серёгин). Военные привыкли к трудностям и тяготам службы, но подобное терпеть больше выше их сил. Большая часть дольщиков – 400 человек, являются действующими военнослужащими и приобрели жилье от застройщика ООО «Славянское Подворье Л» по военной ипотеке.
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