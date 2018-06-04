Власти Петербурга отказались от логотипа города Студии Артемия Лебедева

Дизайнер предоставил городу логотипы в 2014 году за символическую стоимость – всего 1 рубль. Но это не понравилась конкурентам Студии Лебедев, которые написали жалобу в антимонопольное ведомство.

По решению суда город Петербург откажется от логотипов, предоставленных Студией Артемия Лебедева в 2014 году за 1 рубль. Выбор дешевой символики московского дизайнера не понравился его конкурентам, которые подали по этому поводу жалобу в антимонопольное ведомство РФ.

Пока нет точных сроков, к которым логотип Лебедева должен исчезнуть с городских стендов и буклетов. Глава УАСФ Петербурга сообщил, что стенды уберут по мере того, как они сами придут в негодность в условиях естественного износа. При этом исполняющая обязанности комитета по туризму города проинформировала, что пока не будет объявлен конкурс среди дизайнеров на новый логотип Петербурга.

Отмены существовавшего контракта на представление логотипа добивались представители компании «Григорьев Борис и партнеры». По их информации, других заявок на логотип не поступало, поэтому его и продали за 1 рубль. Кроме того, не было объявлено о проведении конкурса.