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| | Авиакомпаниям разрешили не допускать нарушителей в самолет

Авиакомпаниям разрешили не допускать нарушителей в самолет

Сегодня, 20:39

С сегодняшнего дня в России вступает в силу закон, расширяющий организациям-перевозчикам меры воздействия на дебоширов. Отныне появятся «черные списки», куда попадут люди, которые ведут себя недостойно во время нахождения на борту лайнера.

Авиакомпаниям разрешили не допускать нарушителей в самолет. Поправки в Воздушный кодекс предусматривают наказание за разные инциденты во время рейса. Человек окажется в «черном списке», если не захочет выполнять указания командира экипажа, при хулиганстве или совершении действий, опасных для окружающих. Нарушителя не допустят в самолет на протяжении года. Исполнять волю служителей Фемиды нужно в течение 30 дней.

Существует ряд исключений, когда на борт воздушного судна допустят человека из «черного списка». Если он находится в месте, откуда выбраться можно только самолетом или же его выдворяют за пределы страны, а сделать это получится только лайнером. Запрещается не допускать на борт пассажира, сопровождающего инвалида или если он отправился на похороны близких. В этом случае у граждан на руках должны быть все необходимые бумаги.


Домбровский Сергей
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