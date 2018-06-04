С сегодняшнего дня в России вступает в силу закон, расширяющий организациям-перевозчикам меры воздействия на дебоширов. Отныне появятся «черные списки», куда попадут люди, которые ведут себя недостойно во время нахождения на борту лайнера.

Авиакомпаниям разрешили не допускать нарушителей в самолет. Поправки в Воздушный кодекс предусматривают наказание за разные инциденты во время рейса. Человек окажется в «черном списке», если не захочет выполнять указания командира экипажа, при хулиганстве или совершении действий, опасных для окружающих. Нарушителя не допустят в самолет на протяжении года. Исполнять волю служителей Фемиды нужно в течение 30 дней.

Существует ряд исключений, когда на борт воздушного судна допустят человека из «черного списка». Если он находится в месте, откуда выбраться можно только самолетом или же его выдворяют за пределы страны, а сделать это получится только лайнером. Запрещается не допускать на борт пассажира, сопровождающего инвалида или если он отправился на похороны близких. В этом случае у граждан на руках должны быть все необходимые бумаги.

Домбровский Сергей