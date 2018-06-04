В Москве 10-12 июня сделают бесплатными парковки

Плоскокостные участки в это же время будут работать по существующему тарифу. Порадовали автолюбителей такой новостью в «Администраторе московского парковочного пространства».

По случаю празднования Дня России в Москве 10-12 июня в городе парковки станут абсолютно бесплатными. Не платив денег, можно оставить собственный автомобиль можно на любой парковке на городском проспекте, включенном в пункт парковочного пространства Москвы. Водителей призывают по-прежнему соблюдать ПДД и не провоцировать опасных ситуаций.

У СК «Олимпийский» в столице РФ 8 июня временно перекроют автодвижение Такая мера связана с проведением массового мероприятия в комплексе. Движение ограничат в период 15:00-20:00.

Никита Готский