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| | Дорожная разметка в Воронеже обойдется в 133 млн рублей

Дорожная разметка в Воронеже обойдется в 133 млн рублей

Сегодня, 18:47

На совещании у градоначальника Воронежа обсуждались важные вопросы относительно текущей жизни города. Глава ДРСУ Олег Котов рассказал, какие затраты понесет его организация. Информацию об этом распространяют местные СМИ.

 

Дорожная разметка обойдется суммой 133 млн рублей. Эти деньги потратят до конца 2018 года. Работы разделили на три стадии. В рамках первой осуществили разметку дорог на 36 объектах. На данный момент проходит второй этап. Работники ДРСУ Воронежа планируют нанести разметку на 42 улицах. Оставшиеся объекты завершат по финальной стадии.

Администрация контролирует качество осуществления намеченного. По словам Котова, измеряется каждый сантиметр. Максимальный объем хотят сделать до 1 сентября. К тому времени, как дети пойдут в школу. Объект принимается только после того, как его проверят эксперты. Если они заметят нарушения, то делают замечания и работу приходится переделывать.


Домбровский Сергей
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