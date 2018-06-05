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| | Люди недовольны: «Билайн» продает билеты в кино и еду, вместо хорошей связи

Люди недовольны: «Билайн» продает билеты в кино и еду, вместо хорошей связи

Сегодня, 03:30

Ни для кого не секрет, что сотовый оператор проигрывает практически всем своим ближайшим конкурентам. Критика в сети только усилилась после того, как в понедельник они заявили о новых услугах.

Все дело в том, что к мобильной связи они не имеют никакого отношения, ведь речь идет о продаже билетов в кино и еды, хотя недовольным абонентам нужна качественная и хорошая связь. Работать новый сервис будет на основе искусственного интеллекта. Пользователи утверждают, что «Билайну» следует заниматься явно не этим.

«Вымпелком» (частью которого и является «Билайн») запустит полноценную торговую площадку, на которой россияне смогут покупать еду, билеты в кинотеатр и даже получат возможность записаться в салон красоты. Все услуги будут оказываться не компанией конкретно, а ее различными партнерами. Например, за продажу билетов отвечает сервис «Рамблер/Касса», а за запись в салоне красоты – Y-Clients. Доставку продуктов удастся осуществлять через сервис Instasmart. Все связанное с транспортировкой питания будет приходить из магазинов Metro, «Вкусвилл», «Карусель», «Лента».

Через приложение «Билайн» в скором времени можно будет также заказывать многие другие услуги, среди которых запись на фитнес, возможность брони отелей, использование телемедицины, такси, оставлять заявку на уборку квартиры и прочие функции.

Новые функциональные возможности внедрены не в отдельное приложение, а уже существующее, которое установлено почти у всех абонентов компании. Речь о программе «Мой Билайн», скачать которую можно из магазинов ключевых онлайн-магазинов.


Николай Офицеров
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