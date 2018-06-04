Мемориальные игрушки у "Зимней вишни" раздадут в детские дома

Об этом стало известно на пресс-конференции, поводом которой стало 100-летие Кемерова. Замглавы города рассказал также о мнении РПЦ на этот счет.

Игрушки, как утверждает Олег Коваленко, не уберут с территории до праздника. Раздача планируется во время начала процесса благоустройства на территории торгового центра. Также политик не желает, чтобы раздача вызывала лишние эмоции у горожан. Разговор шел и о химчистках, которые согласны на бесплатную чистку игрушек.

В вопросе о принятии подобного решения замглавы Кемерово рассказал об отсутствии единоличности. Решение согласовалось как с психологами, так и со священнослужителями РПЦ, которые не увидели в этом ничего негативного.



