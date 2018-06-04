Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Захар Прилепин назвал политика, способного возглавить Украину Агент Кремля: Украинский дипломат связал Порошенко и Москву Алена Кравец во второй раз вышла замуж за экс-супруга, избившего ее из-за ревности Светличная отказала знаменитому режиссеру ради сохранения семьи Продажи Hyundai в мае выросли в России на 32,7% Дезертир незаконно проник в Россию с помощью Google Maps? Порошенко рекомендуют выступать под фонограмму В Нижегородской области пенсионер убил сожительницу и два дня пил рядом с ее трупом Модель Victoria’s Secret опубликовала сексуальные снимки с пляжа Потапов привезет Кубок Гагарина в Нижегородскую область Дорожная разметка в Воронеже обойдется в 133 млн рублей Ученые раскрыли секрет истуканов с острова Пасхи
| | Мемориальные игрушки у "Зимней вишни" раздадут в детские дома

Мемориальные игрушки у "Зимней вишни" раздадут в детские дома

Сегодня, 17:44

Об этом стало известно на пресс-конференции, поводом которой стало 100-летие Кемерова. Замглавы города рассказал также о мнении РПЦ на этот счет.

Игрушки, как утверждает Олег Коваленко, не уберут с территории до праздника. Раздача планируется во время начала процесса благоустройства на территории торгового центра. Также политик не желает, чтобы раздача вызывала лишние эмоции у горожан. Разговор шел и о химчистках, которые согласны на бесплатную чистку игрушек.

В вопросе о принятии подобного решения замглавы Кемерово рассказал об отсутствии единоличности. Решение согласовалось как с психологами, так и со священнослужителями РПЦ, которые не увидели в этом ничего негативного.



Новости по теме
Кемеровчане идут к мемориалу у "Зимней вишни" в сороковой день после пожара
Кемеровчане идут к мемориалу у "Зимней вишни" в сороковой день после пожара

Жители Кемерова придут на панихиду по погибшим землякам, которую на сороковой день отслужит патриарх Кирилл. Информацию об этом озвучили местные СМИ.

Врач рассказал, почему трупы из «Зимней вишни» не выносят на улицу
Врач рассказал, почему трупы из «Зимней вишни» не выносят на улицу

Трупы погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово не выносят на улицу, дабы не вызвать панику среди людей. Об этом рассказал врач скорой помощи,

Ученые: Детские игрушки опаснее, чем игрушки для секса
Ученые: Детские игрушки опаснее, чем игрушки для секса

Шведские ученые установили, что игрушки для секса менее вредны, чем детские. В их составе меньше опасных химических веществ.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью
Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью

 Несмотря на уверения девушки, что у нее все настоящее, поклонники уверены, что она прибегала к хирургическому вмешательству,. Это привело к тому, что импланты

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости