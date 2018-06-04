Испанский бренд Oysho, выпускающий нижнее белье, проводит рекламную акцию. Изображение пляжного костюма опубликовали на виртуальном ресурсе фирмы. Желающие его увидеть могут зайти на сайт производителя.

Темнокожую девушку в рекламе нарядили в купальник с обезьянами. Модель содержит рисунок тропических растений. Купальник имеет сзади завязки и называется «Обезьяны в джунглях». Для рекламы своей продукции руководители бренда Oysho привлекли чернокожую женщину. Приобрести обновку к пляжному сезону можно по цене 3,6 тысяч рублей. Oysho появилась в 2001 году и состоит в группе Inditex. Бренд владеет порядка 400 фирменными магазинами по всему миру. В России Oysho тоже присутствует.

Ранее H&M привлек к рекламе одежды с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях». Компания поплатилась за это, подорвав свою репутацию. Покупатели обвинили H&M в расизме и перестали приобретать ее продукцию. Руководители Oysho идут по такому же пути, не опасаясь последствий.

Домбровский Сергей