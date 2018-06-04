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Россияне скупают дешевый бензин в интернете

Вчера, 23:30

Это связано с тем, что в нынешнем месяце резко возросли цены на топливо. Эти данные предоставила площадка «Юла».

 

Согласно этим данным, граждане России скупают дешевый бензин в интернете. Число запросов на данную тему за май увеличилось в два раза. Чаще всего запрашивают на сервисе дизельное топливо, стоимость которого увеличилась больше всего. Отметим, что на площадке «Юла» с начала 2018 года стоимость на топливо поднялась на 18,5%.

Напоминаем, что 2 июня вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что россиянам не стоит ждать понижения стоимости на бензин. Отметим, что стоимость АИ-92 возросло на 90 копеек, АИ-95 возросло на 88 копеек. Увеличение цен на топливо уже вызвало недовольство граждан, некоторые из которых даже вышли на акции. Один депутат даже отказался от авто, пересев на лошадь.


Анна Котова
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