Украинский киберальянс передал международному сообществу по разведке пакет информации, переписки и остального из электронной почты наемника. Благодаря этим данным удалось провести дополнительную разведку.

Общественности стала известна личность еще одного наемника ЧВК «Вагнер». Им оказался россиянин Ивин Александр Николаевич, который до 2013 года жил в Ростовской области, а после зарегистрировался в Сочи. Также по предоставленным данным стало известно в каких казачьих организациях мужчина участвовал: «Всевеликое Войско Донское», «Казачья национальная гвардия». Также Ивин три раза был в тюрьме.

Также сообщается, что наемник с 2014 года участвовал в военных действиях на Донбассе в составе российских войск. С 2016 года заключил контракт с военной организацией Пригожина-Путина «Вагнера». В предоставленной переписке говорится, что с января 2018 года находится в шестимесячной командировке в Сирии.

Анна Котова