Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Захар Прилепин назвал политика, способного возглавить Украину Агент Кремля: Украинский дипломат связал Порошенко и Москву Алена Кравец во второй раз вышла замуж за экс-супруга, избившего ее из-за ревности Светличная отказала знаменитому режиссеру ради сохранения семьи Продажи Hyundai в мае выросли в России на 32,7% Дезертир незаконно проник в Россию с помощью Google Maps? Порошенко рекомендуют выступать под фонограмму В Нижегородской области пенсионер убил сожительницу и два дня пил рядом с ее трупом Модель Victoria’s Secret опубликовала сексуальные снимки с пляжа Потапов привезет Кубок Гагарина в Нижегородскую область Дорожная разметка в Воронеже обойдется в 133 млн рублей Ученые раскрыли секрет истуканов с острова Пасхи
| | Стала известна личность еще одного наемника ЧВК «Вагнер»

Стала известна личность еще одного наемника ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 16:51

Украинский киберальянс передал международному сообществу по разведке пакет информации, переписки и остального из электронной почты наемника. Благодаря этим данным удалось провести дополнительную разведку.

 

Общественности стала известна личность еще одного наемника ЧВК «Вагнер». Им оказался россиянин Ивин Александр Николаевич, который до 2013 года жил в Ростовской области, а после зарегистрировался в Сочи. Также по предоставленным данным стало известно в каких казачьих организациях мужчина участвовал: «Всевеликое Войско Донское», «Казачья национальная гвардия». Также Ивин три раза был в тюрьме.

Также сообщается, что наемник с 2014 года участвовал в военных действиях на Донбассе в составе российских войск. С 2016 года заключил контракт с военной организацией Пригожина-Путина «Вагнера». В предоставленной переписке говорится, что с января 2018 года находится в шестимесячной командировке в Сирии.


Анна Котова
Новости по теме
Названы имена погибших в Сирии российских наемников из "ЧВК Вагнер"
Названы имена погибших в Сирии российских наемников из "ЧВК Вагнер"

Обнародованы инициалы российских военных из частной милитаристической компании «ЧВК Вагнер», которые погибли во время авиаудара коалиции. Исследованием

«Российский наемник» в сюжете Sky News оказался актером
«Российский наемник» в сюжете Sky News оказался актером

Роль российского наемника в сюжете телеканала Sky News, посвященного конфликту в Сирии, сыграл отечественный актер. Александр Агапов из Москвы сам признался в

Ополченцы ДНР передали ОБСЕ плененного наемника из Франции
Ополченцы ДНР передали ОБСЕ плененного наемника из Франции

В Донецке представители ополчения ДНР передали представителям ОБСЕ французского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, чтобы «получить адреналин», сообщает

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью
Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью

 Несмотря на уверения девушки, что у нее все настоящее, поклонники уверены, что она прибегала к хирургическому вмешательству,. Это привело к тому, что импланты

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости