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| | Mother Russia назвал Ростов городом гопников

Mother Russia назвал Ростов городом гопников

Сегодня, 16:46

Бренд Mother Russia в честь предстоящего мундиаля решил увеличить объемы продаж одежды. Он выпустил футболки с изображением разных волков из мультсериала «Ну погоди». Каждому населенному пункту, где состоятся матчи чемпионата мира по футболу, посвятили отдельного хищника.

 

Mother Russia назвал Ростов городом гопников. Донской столице посвятили волка, щелкающего семечки в желтых шортах в горошек и красной майке с цифрами. На голове хищника красуется светлая кепка, а в руках он держит подсолнух. Семечки волк-гопник достает прямо из растения и выплевывает скорлупу на землю, не соблюдая общественный порядок.

Бренд Mother Russia произвел футболки ограниченным тиражом. Приобрести их можно в белом, бежевом и сером цветах. В Сети появились изображения футболок. Пользователи заявляют, что Ростову посвятили волка в майке, так как он символизирует теплую погоду. Летом в Донской столице можно одеваться легко, дизайнеры якобы намекали именно на это, когда создавали персонажей.


Домбровский Сергей
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