Вонь фекалий накрыла Пензу в прошедшие выходные

В соцсетях горожане начали бить тревогу – над городом повис неприятный запах, причина появления которого неизвестна. Известно, что недавно на Южной поляне ввели в работу очистные сооружения, во время чего присутствовал и мэр Пензы.

В соцсетях с 3 июня активно обсуждается возможная природа происхождения неприятного запаха, повисшего нал Пензой. О запахе, напоминающем вонь фекалий, сообщают жители со всех частей города – где-то он слабее, а где-то стал невыносимым. Один из жителей в комментариях под обсуждением данной темы заметил, что недавно на Южной поляне стартовала работа очистных сооружений, во время чего присутствовал и мэр Пензы.

Часть пользователей иронизировали по поводу неприятного запаха, но многим было не до шуток. Представители СМИ сообщили о неприятном запахе в Пенсе в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства ответили, что в город уже выехала группа экспертов, которые займутся обследованием территорий. Вероятно, будут взяты пробы воздуха для анализов, о результатах которых сообщат позже.