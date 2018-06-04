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| | Не хочу делать вам рейтинги бесплатно: «Воскресший» Бабченко просит $50 тысяч за интервью

Не хочу делать вам рейтинги бесплатно: «Воскресший» Бабченко просит $50 тысяч за интервью

Сегодня, 16:07

Журналист Аркадий Бабченко стал известной личностью после инсценировки покушения СБУ. За интервью он требует минимум $50 тысяч. С Бабченко пыталась связаться главный редактор украинского издания «Гордон» Алеся Бацман, но он удивил ее своими требованиями.

 

Неожиданно «воскресший» Бабченко просит $50 тысяч за интервью. Журналист заявил: «У меня накопилось очень много проблем, после происшествия приходиться начинать жизнь заново. Не хочу делать вам рейтинги бесплатно. Я безумно устал и выжат подобно лимону. Последние пару дней находился на грани нервного срыва. Пожалуйста, не трогайте меня. Дайте ожить», – заявил журналист.

Алеся Бацман организовала сбор денег на похороны, когда узнала о «гибели» Бабченко. У него оставались шестеро детей и коллеги очень жалели их. Теперь Бацман хочет организовать сбор финансовых средств для того, чтобы взять интервью у «воскресшего» журналиста. 29 мая сообщили об убийстве Бабченко. Через сутки сотрудники СБУ заявили, что это была инсценировка с целью поймать заказчика преступления.


Домбровский Сергей
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РИА ВладТайм
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