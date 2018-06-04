Балтийский флот станет на защиту Петербурга от возможных терактов во время ЧМ-2018

Соответствующее заявление было сделано источником, близким к Министерству обороны. Корабли будут охранять не только Северную столицу, но также и Калининград.

Как сообщается, Балтийский флот уже выдвинулся к патрульным точкам, потому ситуация будет находиться под полным контролем ведомства. Причиной, по которой он станет на защиту Петербурга во время ЧМ-2018 является определенная вероятность терактов.

При необходимости, город будет защищен от нападения и с воды, и с воздуха. Как известно, части ПВО вооружены самыми современными моделями ЗРК С-400, «Панцирь» и «Тор», которые находятся на позициях и хорошо замаскированы от посторонних глаз.

Балтийский флот ВМФ Российской Федерации представляет собой сбалансированную группу войск, имеющую в своем составе надводные и подводные силы, войска противовоздушной обороны, а также части материально-технического обеспечения. Все части Балтийского флота являются частями постоянной боевой готовности, способными выполнять задачи по предназначению в кратчайшие сроки.

Николай Офицеров