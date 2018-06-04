Организация «Пятое время года», финансирующая ФБК и так называемую «избирательную кампанию» Навального, не смогла отчитаться о том, на что потратили 50 млн рублей. Об этом заявила правозащитник Виолетта Волкова, ознакомившись с данными Минюста РФ и бумагами штаба оппозиционера.

По словам адвоката, из фонда «избирательной кампании» Навального украли 50 млн рублей. Исходя из сведений Министерства юстиции России, организация «Пятое время года» отчиталась о растратах 164,56 млн рублей. Всего фонду удалось собрать сумму более 212 тысяч рублей. Куда делись остальные финансовые средства, представители Навального объяснить не смогли. Из фонда «избирательной кампании» оппозиционера пропало порядка 50 млн рублей.

22 января суд Москвы прекратил существование «Пятого времени года». Служители Фемиды обнаружили нарушения законодательства РФ в деятельности этой организации. По словам Волковой, в фонд вкладывали деньги сторонники Навального. С самого начала эта затея казалась странной. Правозащитник уверенна, сотрудники организации являются настоящими мошенниками.

Домбровский Сергей