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| | «Газель не пройдет!»: Петербургский «мост глупости» украсили ограничительными цепями

«Газель не пройдет!»: Петербургский «мост глупости» украсили ограничительными цепями

Сегодня, 15:00

Предупредительные цепи станут контролерами допустимой высоты автомобилей и будут издавать звон, если транспорт не соответствует нормам безопасного движения.

 

Сегодня хозяйственники выполнили поручение вице-губернатора Игоря Албина и украсили петербургский «мост глупости» на Софийской улице ограничительными цепями. Смонтировали рамку с цепями после того, как на мосту застряло полторы сотни «Газелей». Теперь ограничитель будет издавать звон, цепляясь о кабину высокого транспорта, тем самым предупреждая о том, что грузовик слишком высокий для «моста тупости».

В «Дирекции по организации дорожного движения» отмечают, что у них разработан целый комплекс мер, которые призваны обратить внимание водителей авто на ограничение высоты.

На мосту на Ленсоветовской дороге уже давно повесили плакат «Газель не пройдет!», но данная мера оказалась не действенной. 27 мая там застряли сразу 150 транспортных средств, в том числе грузовик с биотуалетами.


Мирослава Донцова
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