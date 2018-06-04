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| | Криштиану Роналду перед ЧМ-2018 отправился с возлюбленной на отдых

Криштиану Роналду перед ЧМ-2018 отправился с возлюбленной на отдых

Сегодня, 14:40

Перед ЧМ-2018, который состоится в России, звезда футбола Криштиану Роналду решил отправиться на отдых в курортный город Испании. Вместе с футболистом была замечена и его возлюбленная девушка Джорджина Родригес.

33-летняя звезда футбола из Португалии Криштиану Роналду был замечен в аэропорту Малаги, куда прибыл вместе с возлюбленной Джорджиной Родригес на частном самолете. Сообщается, что футболист решил отдохнуть в портовом городе Испании, а после чего Роналду отправится обратно в Португалию, где будут проходить основные подготовки в ЧМ-2018.

Пользователи Сети также оценили внешний вид Джорджины Родригес, которая продемонстрировала прекрасную фигуру в коротком джинсовом платье. Напомним, что 12 ноября прошлого года модель родила своего первенца дочь Алану Мартину.


Светлана Славянская
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