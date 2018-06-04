В Ростове выпустили колбасу в форме футбольного мяча

Оригинальную лимитированную продукцию к ЧМ-2018 можно приобрести в сетевых магазинах производителя в Ростове-на-Дону, а также на юге страны только во время проведения чемпионата. Весит съедобный мячик около 240 грамм.

В преддверии чемпионата мира по футболу выпускают разнообразную уникальную продукцию – от сувениров и до всяких лакомств. На прошлой неделе стало известно, что в честь спортивного события произвели минеральную воду в бутылках, напоминающих мяч. Некоторые торговые учреждения изъяли их из продажи по причине безопасности – бутылки поджигали пол, фокусируя солнечные лучи из-за особенностей формы.

В Ростове выпустили другой продукт в форме футбольного мяча - колбасу. Вес черно-белой упаковки с мясным мячом – 240 грамм. Сообщается, что реализовать особенный продукт будут официальные магазины производителя только во время мундиаля. Остается только решить вопрос, как лучше резать такую колбасу.

Мирослава Донцова