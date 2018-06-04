Императорский дом Романовых в ответ на критику Поклонской назвал ее душевнобольной

С соответствующим комментарием выступил глава канцелярии императорского дома Александр Закатов, который отметил, что в заявлении депутата Госдумы увидел лишь «злобу».

Как известно, бывший генпрокурор республики Крым накануне заявила, что не разделяет всеобщей радости относительно того, что Романовы проехали по Керченскому мосту. Закатов, в свою очередь, уверен, что критика Поклонской в адрес княгини Марии Владимировны является «странной реакцией» на проявление патриотизма и любви к России со стороны Императорского дома.

«Остается только сожалеть о духовном состоянии госпожи Поклонской», - утверждает Закатов в своем интервью для российских СМИ, по сути назвав депутата Госдумы «душевнобольной».

Помимо этого, он обвинил Поклонскую в распространении различных клеветнических сведений о том, что глава Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна вместе с цесаревичем Георгием Михайловичем являются иностранцами. Закатов утверждает, что их российское гражданство было восстановлено в 1992 году, как только выпала соответствующая возможность.

Ранее Поклонская назвала прибывший для поездки по Крымскому мосту Дом Романовых «гостями из Испании» и «самопровозглашенными самопровозглашенными государынями и цесаревичами».

Николай Офицеров