Стала известна причина сокращения на 25% числа планируемых авиарейсов в Крым

Независимый аналитик Александр Разуваев высказал мнение о причине сокращения почти на четверть числа перелетов в Крым.

Согласно высказыванию Александра Разуваева (Директора аналитического департамента «Альпари»), открытие Крымского моста является основной причиной сокращения числа перелетов. «Стоимость билета – это деньги, а по мосту можно проехать бесплатно. С другой стороны туда конечно еще доехать нужно, но Крымский мост, конечно, тоже сыграл свою роль», - выразил позицию А. Разуваев.

По расчету Транспортной клиринговой палаты (ТКП) количество планируемых авиарейсов в Крым в летнем сезоне сократилось на 22,2%, с 2,7 млн мест в 2017 году до 2,1 млн (на 551 тыс. мест).

Издержки авиаперевозчиков будут уменьшены за счет увеличения стоимости билетов."Уральские авиалинии" заявили об увеличении стоимости обслуживания рейса на 50%, Nordwind выразил намерения уменьшить количество перелетов и увеличить тарифы. «Руслайн» также намерены предпринять аналогичные меры.

Необходимостью возврата вложенных средств пояснили рост тарифов в аэропорту "Симферополь". Инвестиции в инфраструктуру аэропорта состояли на 70% из банковских кредитов, и на 30% из вложений инвесторов, при этом общая сумма инвестиций составила 32 млрд. Доля Крыма в аэропорту составляет 49%, доля инвесторов составляет 51%.