«Особенный» котенок: Житель Таганрога продает любимца за миллион рублей

Мужчина утверждает, что вывел новую породу. Соответствующее объявление появилось на популярном сайте продаж.

На популярном в РФ портале продаже появилось необычное объявление от жителя Таганрога. Пользователь под ником «Богатырь Русский» решил продать «особенного котенка». Домашнему любимцу два месяца от роду и он мальчик. Необычность же предложения заключается в его цене: миллион рублей. Автор объяснил это тем, что вывел новую породу, но чем данный котенок отличается от остальных, не уточнил. На фото, приложенном к объявлению, изображен обычный представитель кошачьих, хотя не исключено, что его «особенности» проявятся позже. «Богатырь Русский» также сообщил, что готов к торгу.

Спустя две недели после размещения нового хозяина у милого котенка не появилось. Видимо, жители Дона не спешат приобретать домашнего любимца за миллион рублей.

Виктория Озерова