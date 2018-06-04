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| | «Особенный» котенок: Житель Таганрога продает любимца за миллион рублей

«Особенный» котенок: Житель Таганрога продает любимца за миллион рублей

Сегодня, 13:14

Мужчина утверждает, что вывел новую породу. Соответствующее объявление появилось на популярном сайте продаж.

 

На популярном в РФ портале продаже появилось необычное объявление от жителя Таганрога. Пользователь под ником «Богатырь Русский» решил продать «особенного котенка». Домашнему любимцу два месяца от роду и он мальчик. Необычность же предложения заключается в его цене: миллион рублей. Автор объяснил это тем, что вывел новую породу, но чем данный котенок отличается от остальных, не уточнил. На фото, приложенном к объявлению, изображен обычный представитель кошачьих, хотя не исключено, что его «особенности» проявятся позже. «Богатырь Русский» также сообщил, что готов к торгу.

 

Спустя две недели после размещения нового хозяина у милого котенка не появилось. Видимо, жители Дона не спешат приобретать домашнего любимца за миллион рублей.


Виктория Озерова
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