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| | Бомж равно преступник: Лена Миро призвала вывозить бездомных в тундру

Бомж равно преступник: Лена Миро призвала вывозить бездомных в тундру

Сегодня, 12:29

Блогер Лена Миро категорически негативно относится к бездомным людям, которые живут и ночуют на улицах городов. Журналистка предложила депутатам внести закон, согласно которому бомжей будет приравнивать к преступникам и вывозить в тундру.

Скандальная блогер Лена Миро считает, что бомжам не место в российских городах. И если правительство ничего с этим сделать не может, то интернет-журналистка предложила свой вариант. Миро заявила, что всех бездомных людей нужно отлавливать и на первый раз сделать им документы и устроить на работу. Во второй раз наказание будет строже, а именно депортация в тундру.

«Бомжей в России необходимо поставить вне закона. Бродяжничаешь? Всё, ты - преступник…Нужно построить на побережье чумы-бараки. Сбрасывать с вертолётов водку и хлеб раз в неделю. Пусть бродяги кочуют по тундре, раз уж так любят вольную жизнь!», - написала Миро в микроблоге LiveJournal.


Светлана Славянская
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