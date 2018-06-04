Генеральный директор «Роза Хутор» Сергей Бачин рассказал, чем заняться в горах летом

Генеральный директор сочинского курорта «Роза Хутор» и глава ГК «Агранта» рассказал о горном отдыхе в летний период и возросшем интересе к нему туристов, сообщает «Правда.ру».

Как отметил Сергей Бачин, «Роза Хутор» правильней называть горным курортом. «То есть зимой он становится горнолыжным, а летом это горный курорт, это для отдыха в горах, для здорового образа жизни», - пояснил он.

В рамках летних мероприятий гости курортного комплекса могут принять участие в пеших маршрутах к удивительным местам, таким как самая высокая обзорная площадка Сочи или Парк водопадов, покататься на велосипедах по горным дорожкам, заняться конным спортом или выбрать другое занятие для семейного отдыха.

При желании гости «Роза Хутор» могут посетить Сочи или Адлер, которые находятся всего в получасе езды от курорта. Те, кто решит провести время на пляже, могут воспользоваться бесплатными курсирующими автобусами и отправиться на собственный пляж курорта в Имеретинской долине, который недавно был удостоен международного экологического сертификата "Голубой флаг".

Как отмечает девелопер, туристы начинают все больше проявлять интерес к горному отдыху, в особенности в летний период. Как показывают данные по количеству посещений, за последние несколько лет турпоток «Роза Хутор» летом значительно вырос и даже превзошел по количеству туристов зимний период.



