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| | Кейт Миддлтон впервые появится на мероприятии с тремя детьми

Кейт Миддлтон впервые появится на мероприятии с тремя детьми

Сегодня, 11:59

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон на следующей неделе в рамках праздничного мероприятия Trooping the Colour появится на публике. Кроме того, герцогиня впервые может взять с собой сразу троих детей.

Сообщается, что Кейт Миддлтон во время своего декрета появится на публике ещё раз. Герцогиня посетит ежегодный праздничный военный парад Trooping the Colour, который является частью празднования дня рождения королевы Елизаветы II. В этом году вместе с Кейт на параде могут присутствовать и дети герцогов Кембриджских – Джордж, Шарлотта и Луи.

Помимо семьи принца Уильяма, на торжестве будут и принц Гарри со своей новоиспеченной супругой Меган Маркл, которая впервые посетит подобное мероприятие. Стоит отметить, что парад Trooping the Colour проводится каждый год в Лондоне, начинается мероприятие с конной гвардии в Сент-Джеймс парке.


Светлана Славянская
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