Сначала кот по кличке Басик покорил сердца работников аэропорта в Минеральных Водах Ставропольского края. Авиаторы опубликовали фотографии животного в интернете, и он превратился в настоящую знаменитость.

Кот-пилот из Ставрополья стал звездой Сети. За ним наблюдают жители России и ближнего зарубежья. Басик появился в воздушной гавани несколько лет назад. Он приходит на взлетную полосу, дабы проводить лайнеры. Кота-пилота часто кормят стюардессы. От калорийного питания Басик набрал избыточный вес. По словам некоторых пассажиров, животное иногда берут в полет, но скорее всего, это преувеличение.

Кот позволяет себя погладить, его добротой пользуются стюардессы и бортпроводники. Они фотографируют четвероногого друга в кресле на самолетах и возле аэропорта. Местные работники заметили, когда Басик приходит проводить воздушное судно, перемещение происходит без происшествий. Пользователи Сети очарованы котом-пилотом.

Домбровский Сергей