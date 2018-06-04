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| | Кот-пилот из Ставрополья стал звездой Сети

Кот-пилот из Ставрополья стал звездой Сети

Сегодня, 11:58

Сначала кот по кличке Басик покорил сердца работников аэропорта в Минеральных Водах Ставропольского края. Авиаторы опубликовали фотографии животного в интернете, и он превратился в настоящую знаменитость.

 

Кот-пилот из Ставрополья стал звездой Сети. За ним наблюдают жители России и ближнего зарубежья. Басик появился в воздушной гавани несколько лет назад. Он приходит на взлетную полосу, дабы проводить лайнеры. Кота-пилота часто кормят стюардессы. От калорийного питания Басик набрал избыточный вес. По словам некоторых пассажиров, животное иногда берут в полет, но скорее всего, это преувеличение.

Кот позволяет себя погладить, его добротой пользуются стюардессы и бортпроводники. Они фотографируют четвероногого друга в кресле на самолетах и возле аэропорта. Местные работники заметили, когда Басик приходит проводить воздушное судно, перемещение происходит без происшествий. Пользователи Сети очарованы котом-пилотом.


Домбровский Сергей
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