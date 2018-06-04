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| | В правительстве рассказали, как различать настоящее пиво и фальсификат

В правительстве рассказали, как различать настоящее пиво и фальсификат

Сегодня, 09:37

Соответствующее заявление было сделано сотрудниками Роскачества. По их словам, в преддверии Чемпиона мира по футболу-2018 будет проведена проверка качества светлого фильтрованного пива.

 

Кроме того, в организации уже подготовили ряд практических советов, на что следует обращать внимание в первую очередь, чтобы отличить настоящее пиво от фальсификата.

«Проверка будет проводится в отношении более чем 40 импортных и российских торговых марок», - отмечается в сообщении. Эксперты намерены провести проверку органолептических, физико-химических показателей пива, в том числе безопасности его формулы. В ходе исследования планируется провести проверку продукции, произведенной, в том числе, в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске. Помимо этого, в Роскачестве планируют сравнить два одинаковых типа пива одной торговой марки, которые были произведены в России и за рубежом. «Пиво будет проверено на параметр соответствия всем обязательным требованиям законодательства, в числе которых микробиологические показатели по содержанию токсичных элементов. Каждая марка также пройдет проверку на общую долю спирта, цвет, кислотность и массовую долю двуокиси углерода, пеностойкость. Эксперты оценят насыщенность вкуса и аромата», - отмечается в пресс-релизе. Организация также уверяет, что намерена провести исследование миграции фталатов – вредных веществ, которые имеют возможность перехода из некачественной пластиковой тары непосредственно в напиток.


Николай Офицеров
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