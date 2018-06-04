Странное явление напоминало круглое пятно на фоне, расположенное слева от солнца. Автор видеоролика отмечает, что объект просматривался сквозь облачность, освещенную солнечными лучами.

Житель Смоленска запечатлел на видео необычный объект в небе. О своих наблюдениях в атмосфере очевидец рассказал на канале Youtube. Смолянин сообщил, что второго июня он совершил велозаезд за городом. После просмотра видео он обнаружил, что в небе виднеется странный объект. По его словам, что-то круглое в небе было ярче, чем небольшая облачность, наблюдающаяся в то время. Пятно располагалось слева от солнца.









Автор видеролика задается вопрос пользователям о том, что это может быть. Сам смолянин предполагает, что, возможно это оптический эффект или на самом деле внеземной объект, который проявился в определенных условиях. Опубликованное видео состоит из двух частей. Очевидец необъяснимого явления специально во второй части уменьшил экспозицию, чтобы четче просматривался загадочный объект в небе.

Мирослава Донцова