Не приглашенная на свадьбу Анджелина Джоли намерена познакомиться с Меган Маркл

Популярная во всем мире актриса Анджелина Джоли, которую не пригласили на королевскую свадьбу, сейчас намерена познакомиться с новой герцогиней Сассекской Меган Маркл. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Американская актриса Анджелина Джоли сообщила, что нуждается в дружбе с новым членом королевской британской семьи Меган Маркл. По словам инсайдеров, Анджелина уже несколько месяцев пытается встретиться с герцогиней и завидует Амаль Клуни, которой удалось подружиться с Маркл. «Анджелина невероятно ревниво относится к тесной дружбе Амаль и Меган. Джоли любит королевскую семью и совершенно ошарашена, что Амаль и Джордж были приглашены на свадьбу, а ей приглашение так и не пришло», - заявили инсайдеры.

Как и Анджелина Джоли, Меган Маркл потратила большую часть своего времени на благотворительные миссии в разные страны мира. Именно по этим причинам Джоли видит в экс-актрисе благородного человека, с которым она могла бы легко сформировать партнерство.

Светлана Славянская