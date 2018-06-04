Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

Мнения

Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

 Знаменитость и её бойфренда подвергают бешеной критике. И не просто так. Новый возлюбленный ведет

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

От Редактора

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

Генерал-лейтенант Кристофер Харпер пояснил, что ВВС НАТО будет сложно помочь Литве, Латвии и

Сюжеты :

Ученые навали самую отвратительную вещь на Земле Инженеры изобрели «ракету-самопожиратель» Люксовый Toyota Crown нового поколения отправился в производство Водонаева унизила толстых стюардесс Аэрофлота и поплатилась за это Воронежцы предсказали стоимость бензина к лету 2018 года Порошенко решил показать всему миру «фантастическую и великую Украину» «Учителя года» задержали за интим со школьницами Ревность – не лучшее чувство: Пугачевой надоела Бузова Советник Порошенко спрогнозировал судьбу Донбасса «Сбрасываем усы к лету»: Иван Ургант «взорвал» Сеть новым видео в Instagram Бизнес автосервисов становится прозрачней Родственники парализованного Михаила Кокшенова изолировали артиста от друзей
| | Не приглашенная на свадьбу Анджелина Джоли намерена познакомиться с Меган Маркл

Не приглашенная на свадьбу Анджелина Джоли намерена познакомиться с Меган Маркл

Сегодня, 09:19

Популярная во всем мире актриса Анджелина Джоли, которую не пригласили на королевскую свадьбу, сейчас намерена познакомиться с новой герцогиней Сассекской Меган Маркл. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Американская актриса Анджелина Джоли сообщила, что нуждается в дружбе с новым членом королевской британской семьи Меган Маркл. По словам инсайдеров, Анджелина уже несколько месяцев пытается встретиться с герцогиней и завидует Амаль Клуни, которой удалось подружиться с Маркл. «Анджелина невероятно ревниво относится к тесной дружбе Амаль и Меган. Джоли любит королевскую семью и совершенно ошарашена, что Амаль и Джордж были приглашены на свадьбу, а ей приглашение так и не пришло», - заявили инсайдеры.

Как и Анджелина Джоли, Меган Маркл потратила большую часть своего времени на благотворительные миссии в разные страны мира. Именно по этим причинам Джоли видит в экс-актрисе благородного человека, с которым она могла бы легко сформировать партнерство.


Светлана Славянская
Новости по теме
В Сети показали королевскую карету на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл
В Сети показали королевскую карету на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Официальные источники королевской британской семьи проинформировали, что принц Гарри и его невеста Меган Маркл выбрали последнюю деталь для свадьбы.

Принц Гарри и Меган Маркл планируют иметь интернациональную семью
Принц Гарри и Меган Маркл планируют иметь интернациональную семью

Королевские источники сообщили, что пара принц Гарри и Меган Маркл уже давно задумываются об усыновлении сразу нескольких детей. При этом малыши будут из

Анджелина Джоли ненавидит жену Джорджа Клуни
Анджелина Джоли ненавидит жену Джорджа Клуни

Такой вывод сделали американские таблоиды после того, как чета Джоли-Питт не явилась на свадебную церемонию мистера и миссис Клуни. Журналисты утверждают — это

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости