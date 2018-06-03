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| | Магазины Стерлигова готовы к ЧМ-2018: Антигейские таблички переведены на английский

Магазины Стерлигова готовы к ЧМ-2018: Антигейские таблички переведены на английский

Вчера, 21:42

Faggots not allowen – именно так Стерлигов решил встретить зарубежных гостей в одном из своих магазинов, в Ростове-на-Дону. Он четко дает понять – представители ЛГБТ-сообществ не должны даже интересоваться его лавкой.

 

Уже несколько лет с магазинами Стерлигова борются активисты и не только - своими провокационными табличками он не может вызвать восхищение у многих. Когда в его магазинах впервые появилась табличка с надписью. «Пи*****ам вход воспрещен», многие люди стали требовать убрать эту табличку из-за нецензурного слова. Вскоре табличка преобразовалась – «Содомитам вход воспрещен». Сейчас же у таблички есть побратим – табличка на английском языке.

Магазины стали известны из-за истории самого Стерлигова. Он открыл товарную биржу в 90-х, после этого перебрался жить в деревню и стал активно продвигать новое движение, которое практикует «возвращение к истокам», то есть возвращение к жизни дальних предков. Также он известен тем, что ведет ярую борьбу против ЛГБТ-сообществ. В некоторых источниках также упоминается, что он считает кино и театр неприемлемыми.


Алиса Гилберт
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