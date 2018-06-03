Велосипедисты из клуба «Катуха» проверили на прочность и удобство конструкцию через Керченский пролив. Они оказались довольны своей поездкой. Информацию об этом распространяют СМИ Донской столицы России.

Ростовские велосипедисты прокатились по Крымскому мосту. Колонну настиг автомобиль работников службы безопасности. Они по громкоговорителю напомнили, что останавливаться здесь запрещено и не стали препятствовать передвижению спортсменов. По словам ростовских велосипедистов, ехать по Крымскому мосту очень комфортабельно. Боковые заграждения защищают от ветра. Дорога на сооружении широкая и относительно безопасная. Семь дней назад одному велосипедисту из Донской столицы РФ запретили кататься по конструкции через Керченский пролив.

Колонна из Ростова преодолела 36 километров. Крымский мост открыли 16 мая этого года. Он стал одним из самых длинных в Европе. На создание данного сооружения потратили 228 млрд рублей.

Домбровский Сергей