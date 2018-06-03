Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

Мнения

Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

 Знаменитость и её бойфренда подвергают бешеной критике. И не просто так. Новый возлюбленный ведет

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

От Редактора

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

Генерал-лейтенант Кристофер Харпер пояснил, что ВВС НАТО будет сложно помочь Литве, Латвии и

Сюжеты :

Экс-депутата облдумы Воронежа арестовали по делу о хищении средств футболиста Кержакова Игра Battlefield V разочарует всех жителей России Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 в России подешевел на 13 тыс рублей Бузова анонсировала таинственный проект с Филиппом Киркоровым Астроном нашел загадочный объект, который ярче Солнца в 570 миллиардов раз В июне жители Земли станут свидетелями многих «космических шоу» Раджа Наингголан рассказал, что ждет футболиста после каминг-аута «Высокие технологии» Почты России поразили жителей Воронежа В Ростовской области поезд врезался в автомобиль Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией Владельцы iPhone X столкнулись с очередным недостатком гаджета ДНР: Украинские танки атаковали жилой сектор Донецка
| | Ростовские велосипедисты прокатились по Крымскому мосту

Ростовские велосипедисты прокатились по Крымскому мосту

Вчера, 21:06

Велосипедисты из клуба «Катуха» проверили на прочность и удобство конструкцию через Керченский пролив. Они оказались довольны своей поездкой. Информацию об этом распространяют СМИ Донской столицы России.

 

Ростовские велосипедисты прокатились по Крымскому мосту. Колонну настиг автомобиль работников службы безопасности. Они по громкоговорителю напомнили, что останавливаться здесь запрещено и не стали препятствовать передвижению спортсменов. По словам ростовских велосипедистов, ехать по Крымскому мосту очень комфортабельно. Боковые заграждения защищают от ветра. Дорога на сооружении широкая и относительно безопасная. Семь дней назад одному велосипедисту из Донской столицы РФ запретили кататься по конструкции через Керченский пролив.

Колонна из Ростова преодолела 36 километров. Крымский мост открыли 16 мая этого года. Он стал одним из самых длинных в Европе. На создание данного сооружения потратили 228 млрд рублей.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Потрясающее зрелище: Крымский мост сняли на камеру с высоты птичьего полета
Потрясающее зрелище: Крымский мост сняли на камеру с высоты птичьего полета

 16 мая проехать по сооружению через Керченский пролив смогли водители легковых машин, мотоциклов и туристических автобусов. Пока передвижение грузового

Главный строитель Крымского моста оценил способности Путина, как водителя
Главный строитель Крымского моста оценил способности Путина, как водителя

 15 мая состоялась церемония открытия сооружения через Керченский пролив. В рамках нее президент России проехал по возведенной конструкции на грузовом

Велосипедисты смогут кататься по Крымскому мосту
Велосипедисты смогут кататься по Крымскому мосту

Любители велосипедов получат разрешение кататься по Крымскому мосту, ограничений движения такого транспорта не будет. Об этом заявили в Минтрансе России.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости