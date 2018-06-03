Личные вещи Чикатило, форма и оружие: в Ростове сформировали музей 300-летия русской полиции

В Ростове-на-Дону 4 июня станет открытым музей, посвященный 300-летию российской полиции. В нем будет много интересных экспонатов, в том числе и личные вещи Чикатило.

Жители города и его туристы могут сходить в музей, посвященный 300-летию российской полиции, в которой будет собрано множество экспонатов, некоторые из которых использовались XVIII веком. В музее можно увидеть, как полицейская форма менялась сквозь века. Также посетители смогут увидеть огромное количество фото, документов, орденов и даже обстановку кабинета первого в Ростове полицмейстера. Также в музее будет присутствовать самодельное оружие банды «Фантомасов», оружие, которое изъяли у чеченских боевиков, двуручный меч, признанным оружием.

Одним из самых ожидаемых экспонатов считают личные вещи Чикатило. В музее расскажут о самых интересных и громких делах, которые смогли расследовать полицейские за все время своего сущетвования в полиции.

Музей будет открыт с 10:00 до 15:00, вход свободный. Однако туда можно попасть только по предварительной заявке.

Алиса Гилберт