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| | Эксперты заметили положительные тенденции в вопросе повышения пенсий в России

Эксперты заметили положительные тенденции в вопросе повышения пенсий в России

Сегодня, 20:31

Новая система пенсионного обеспечения может стабилизировать многие вещи, которые связаны с пенсиями.

 

Эксперты, проанализировали экономическую ситуацию в России, а также уровень дефицита ПФ и заметили, что в вопросе повышения пенсий появились положительные тенденции.

По мнению специалистов, в начале 2018 года власти уравняли минимальные заработные платы, а также прожиточный минимум. Эксперты утверждают, что это было весьма не просто, так как для этого требовались деньги, которые правительству удалось найти после проведения серьёзной работы.

Специалисты подчеркнули, что благодаря обновленной пенсионной системе выплаты стабилизируются. Пенсии для работающих пенсионеров поднимут, предположительно, на 200 рублей. Прибавка будет ежемесячной. Известно также, что процент добровольных пенсионных отчислений окажет положительное влияние на индексацию.


Татьяна Преображенская
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