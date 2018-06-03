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| | Россияне рассекретили свой источник радости

Россияне рассекретили свой источник радости

Сегодня, 19:35

Оказалось, что для счастья жителям РФ достаточно приличной зарплаты, прогулок с детьми, огородно-полевых работ и шопинга. Специалисты из «Левада-Центра» выяснили, что имеющие все это граждане вполне довольны жизнью.

 

Для радости лицам в возрасте от 18 до 24 лет вполне достаточно регулярного прослушивания любимой музыки, и желательно на полной громкости. Такой способ получать удовольствие предпочитают 39% . Еще 38% молодежи черпают радостные эмоции от встреч с возлюбленными, от занятий любовь радостными становятся 24% молодых респондентов, а еще 21% становятся счастливыми после выполнения спортивных упражнений.

А вот люди постарше испытывают чувство радости от хорошей зарплаты или от того, что удалось выкроить лишнюю минутку на общение с детьми. Россияне в возрасте «за 50» также рассекретили свой источник радости. Большинство из них становятся счастливыми после прогулки по лесу, работы на даче, а также просмотра телевизора. Чуть меньше черпают радость в чтении книг и журналов.

Социологи также изучили предпочтения россиян по гендерному принципу. Оказалось, что большинство мужчин – 33% - получают удовлетворение от рыбалки и телевизора, распития спиртных напитков в компании друзей. Еще 31% опрошенных питают пристрастие к вкусной еде.

Среди женщин, наиболее популярными источниками радости оказался телевизор (просмотр сериалов, ток-шоу). Так предпочитают развлекаться 35% участниц исследования. Чуть меньше – 33% - находят удовольствие в приготовлении пищи, а 31% представительниц прекрасного пола называют источником радости материнство. Если судить по уровню образованности, то чем статуснее дипломом, тем меньше у его обладателя желания смотреть ТВ.


Дарья Светозарова
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