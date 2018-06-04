В Вологде сексуально озабоченные соседи мешают школьнице готовиться к ЕГЭ

Едва выпускница садится за учебники, как за стенкой любовники начинают постельные игры. Да так громко, что девушка просто не в состоянии сосредоточиться на школьных премудростях.

Сексуально озабоченные соседи в перерывах между супружескими оргиями тоже тишину не хранят. Они или устраивают скандалы, неизменно заканчивающиеся соитием, или включают на полную громкость мощность. Проживающая в Вологде ученица так и не смогла придумать самостоятельно, как приструнить падких на любовные утехи жителей соседней квартиры, и тогда обратилась за помощью в соцсети.

Школьница откровенно написала о своей проблеме и попросила совета. Вологжанке тут же порекомендовали отбросить стеснение пригласить участкового к шумящим соседям. В конце концов, по их словам, речь идет о будущем девушки.

Дарья Светозарова