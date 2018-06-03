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| | Мессия-террорист: пожилая женщина считает себя мессией и пугает соседей взрывом дома

Мессия-террорист: пожилая женщина считает себя мессией и пугает соседей взрывом дома

Сегодня, 17:48

Женщина из Химок уверена, что она Ева и запугивает своих соседей словами о взрыве дома из-за демонов, с которыми она борется.

Соседи Елены Верпеты жалуются, что раньше никто не обращал внимания на странности соседки, однако сейчас она стала писать на стенах в подъезде, развешивать объявления о взрыве, выходить на улицу только с оружием. Они уверены, что Елена вполне может сделать бомбу и подорвать здание, ведь раньше она была физиком и химиком, на протяжении долгого времени работала в США, даже выпустила несколько книг, поэтому знаний для этого у нее предостаточно.

Сама же Елена сообщает, что с ней связался Бог, который не имеет отношение к ангелам, только к Еве, коей она себя и считает, и сообщил ей, что если люди вокруг узнают больше, чем положено, «то демоны могут взорвать дом». Что за демоны угрожают дому, какой Бог обращался к Елене, пенсионерка не рассказала, говорит, что Бог наказывает ее током, если она говорит об этом. Именно поэтому она не пользуется электричеством. Как оказалось, она имеет долг в полмиллиона рублей работникам ЖКХ, вполне возможно, что именно они и есть теми самыми демонами.

Однако она не спешит обвинять во всем ЖКХ, сообщает, что в свое время совершила «первородную ошибку» и даже называет ее – «ошибка заключалась в том, что я не съела паука, отца своих детей». Также она утверждает, что начала писать на стенах в подъезде только потому, что так она общается с Богом, это общение ей необходимо, чтобы узнать у него, куда стали пропадать ее деньги, драгоценности и близкие ей люди. «Вора» она так и не нашла, но уверяет, что уже максимально близко подобралась к разгадке.

На вопрос, собирается ли она подорвать дом, она ответила отрицательно. Заявила, что приложит все усилия, чтобы побороть демонов.

В полиции решили пока не трогать посланницу Бога, сказали, что пока в ее действиях нет ничего противозаконного, поэтому они будут наблюдать за ней. Если же ее действия будут вызывать подозрения о ее замешательстве в терроризме, полиция вмешается, и тогда будет предпринимать законные меры.


Алиса Гилберт
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